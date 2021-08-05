В Совфеде назвали «неумным» призыв Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией», а его жители, «любящие Россию», должны искать себе место на территории России, являются «поверхностными рассуждениями» и демонстрируют слабость Зеленского как политика, заявил «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это рассуждения поверхностные, неглубокие, я бы даже сказал, зачастую неумные. Дело в том, что в Донбассе живут люди, корни которых могут веками уходить в прошлое, то есть туда очень давно приехали их предки, они там укоренились, они являются жителями Донбасса во многих поколениях. Жители Донбасса считают Донбасс своей родиной, своей землей, при этом они в подавляющем большинстве считают себя русскими по языку и по культуре национальностями», — отметил сенатор.

Цеков также подчеркнул, что с точки зрения самоидентификации граждан Донбасса и их принадлежности к культуре и национальности «на территории Донбасса проживает подавляющее большинство русских».

По словам собеседника «Газеты.Ru», эти «пустые слова» свидетельствуют о слабости Зеленского.

«Это показывает очень большую слабость Зеленского, у него просто пустые слова, очень часто его выступления абсолютно какие-то неумные, поэтому пусть повторяет, в конце концов не Зеленский будет определять будущее Донбасса: будущее Донбасса будут определять те, кто живут сегодня в ДНР и ЛНР», — заключил сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была», — сказал украинский лидер.

Он также призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, оставаться на территории своей страны, а любящих Россию и чувствующих себя русскими — уехать в РФ.