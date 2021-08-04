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Экс-президент США Барак Обама отменил масштабное празднование своего 60-летия

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Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама отменил пышный праздник в честь своего 60-летия из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, план проведения вечеринки разрабатывался месяцами, а некоторые гости уже приехали на праздник, когда Обама с опозданием объявил, что отменяет мероприятие.

«В связи с распространением штамма «дельта» на прошлой неделе президент и госпожа Обама решили значительно сократить мероприятие, чтобы включить в него только семью и близких друзей», — заявила пресс-секретарь экс-главы Соединенных Штатов Ханна Хэнкинс.

На вечеринку были приглашены сотни бывших чиновников администрации Обамы и знаменитости, в частности, Джордж Клуни, Стивен Спилберг и Опра Уинфри. Многие гости уже находились в пути, а некоторые планировали сдать необходимые тесты на коронавирус, результаты которых они должны были предоставить, чтобы пройти в резиденцию Обамы.

Ранее сообщалось, что Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия.

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