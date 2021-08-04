Зеленский поручил защитить белорусов, сбегающих на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам Белоруссии, жизни которых могут находиться под угрозой из-за их политической взглядов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту», — подчеркнул глава государства.

Отмечается, что уже составлен перечень белорусских граждан, в отношении которых уже начали осуществлять необходимые мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории Украины, а также их охраны.

«Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова — политического активиста из Белоруссии, который проживал на территории Украины», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский также выразил надежду на то, что и Белоруссия примет участие в расследовании гибели Шишова.

3 августа пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома на Украине» нашли мертвым в парке. Столичное управление Национальной полиции Украины сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном убийстве. В БДУ заявили, что за Шишовом велась слежка. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти главы.

Ранее на летних Олимпийских играх — 2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Позднее стало известно, что девушка после прилета в Вену направится в Варшаву.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.