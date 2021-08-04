МИД Украины опроверг «диалог на повышенных тонах» на встрече Байдена и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем МИД Украины уточнил, что «диалога на повышенных тонах», который предсказывает председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, не будет.

«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — написал Кулеба.

Глава МИД Украины считает, что президент Зеленский приедет в Вашингтон «с сильной позицией», указывая на скорое проведение на Украине саммита «Крымская платформа». Кулеба отметил, что на это мероприятие прибудет также «высокая делегация» из США.

До этого стало известно, что ни президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не посетят «Крымскую платформу».

Ранее на Украине предрекли диалог с Байденом на повышенных тонах.