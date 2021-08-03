В МИД Украины заявили об отсутствии средств на «Крымскую платформу»

В МИД Украины заявили, что у ведомства нет средств для ежегодного проведение «Крымской платформы», сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову.

Украинское внешнеполитическое ведомство планирует перевести это мероприятие под эгиду и финансирование ООН.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда «парковать» «Крымскую платформу». Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами», — заявила Джапарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву в вопросе «возвращения» Крыма нужно придерживаться политики Франции, когда та дождалась своего времени и вернула Эльзас и Лотарингию после Первой Мировой войны.

Саммит украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве. Ожидается, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государства и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.