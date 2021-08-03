Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа США к выдаче виз дипломатам из России

Государственный департамент США игнорирует предложения России по нормализации работы посольств обеих стран. Несмотря на то, что российская сторона за последние несколько дней выдала прибывающим на работу в Москву американским дипломатам 22 визы, Вашингтон, «как в насмешку», пока что продлил визу только одному дипломату — советнику-посланнику. Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его словам приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.

Антонов прокомментировал недавние выступление представителя Госдепа Неда Прайса. Антонов указал, что из выступления Прайса следует будто бы трудности в работе диппредставительств США в России возникли буквально вчера и по вине Москвы.

«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — напомнил российский дипломат.

По его словам, несмотря на все призывы, Вашингтон просто не идет на диалог, и работы российских дипмиссий ужесточаются. Посол добавил, что в настоящее время порядка 60 российских сотрудников, более 140 человек с членами семей, ожидают решения по представленным в госдепартамент визовым запросам, при этом некоторые сотрудники ожидают визы уже больше года.

Ранее Антонов заявил, что официальный представитель Госдепа Нед Прайс ввел в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.