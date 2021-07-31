СМИ: британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма

Компания-перевозчик «CAME-RO», зарегистрированная в Великобритании, использовала в оформлении своего фургона карту Европы, где на территории Украины отсутствует Крым, сообщает «Европейская правда».

Источник сообщил, что фото фургона было сделано в Италии, у автомобиля были румынские номера. Иные подробности не приводятся.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Ранее в Лондоне неоднократно осуждали вхождение Крыма в состав России, заявляла, что Россия навязала свое гражданство» жителям полуострова. В октябре 2020 года власти Великобритании вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста.

В январе этого года Великобритания после Brexit ослабила «крымские санкции».