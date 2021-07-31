Байден заявил, что США в скором времени введут новые санкции против Кубы

Президент США Джо Байден заявил о том, что Вашингтон в ближайшее время намерен ввести новые санкции в отношении Кубы в связи с реакцией властей этой страны на протесты, сообщает Reuters.

«Будут еще, если на Кубе не произойдут радикальные изменения, чего я не ожидаю», — сказал он.

Заявление американского президента прозвучало в ходе встречи в Белом доме с группой проживающих в США кубинцев. Байден поручил министерству финансов и Госдепу заняться в течение ближайшего месяца подготовкой предложения о возможности для американцев, которые имеют родственников на Кубе, переводить им деньги.

В июле 2021 года Кубе прошли масштабные акции протеста — впервые за последние 27 лет. На улицы городов вышли десятки тысяч людей, более 5 тысяч протестующих были задержаны. СМИ сообщали о применении насилия со стороны полиции.

Ранее стало известно, что американское министерство финансов ввело экономические санкции против кубинской полиции и ее руководителей, за подавление акций протеста.