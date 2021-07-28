Володин пригласил межпарламентские структуры для участия в наблюдении за выборами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что направил приглашения в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и национальные парламенты для участия в наблюдении за выборами в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Председатель ГД Вячеслав Володин от имени Государственной Думы пригласил представителей национальных парламентов стран для участия в наблюдении за выборами 17 — 19 сентября,» — указано в сообщении.

Приглашения также направлены межпарламентским организациям. В частности, речь идет о ПАЧЭС, МАП, а также по линии ПА ОДКБ, МПА СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность участия Владимира Путина в предвыборной кампании выборов в Госдуму.