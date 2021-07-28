МИД ФРГ заявил о готовности к консультациям по «Северному потоку — 2»

Уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг заявил, что ФРГ готова провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток -2», которые инициировала Украина. Об этом он сообщил на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой, передает ТАСС.

Ранее спикер Рады разъяснил позицию Киева по «Северному потоку — 2». По словам спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, Киев защищает собственные интересы в вопросе «Северного потока — 2», а не работает против России.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.