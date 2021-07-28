Посол Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завил, что Россия готова обсуждать с США любые вопросы в сфере контроля над вооружениями во время встречи представителей двух стран в Женеве 28 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона готова обговорить весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении.

«Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны», — добавил посол.

Антонов также отметил, что важно затронуть тему перспективных технологий, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия, а также тему противоракетной проблематики, Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Среди других приоритетов российский дипломат назвал обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.