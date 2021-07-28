На Украине назвали долю граждан, готовых проголосовать за Зеленского

Доля украинцев, которые готовы отдать голос за действующего президента Владимира Зеленского на следующих выборах, понизилась до 27,7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцопрос группы «Рейтинг».

В начале июля «Рейтинг» представил итоги аналогичного опроса. По ним, если в ближайшее время прошли бы выборы главы государства, среди тех, кто пришел бы на избирательные участки и определился с выбором, Зеленского поддержали бы 29,1%. За бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы были голосовать 13,4%, а за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко — 12,5%.

«Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), 13,4% поддержали бы Порошенко, 11,4% – Тимошенко,10,1% – Бойко...», — привели в соцгруппе новые данные.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский с 45%. 52% опрошенных не доверяют действующему президенту, остальные респонденты не смогли дать ответ.

Опрос организовали с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2,5 тыс. украинцев.

Ранее Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ.