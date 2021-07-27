Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала предложение о признании Анкарой Крыма, если Россия в обмен признает Северный Кипр, неуместным торгом. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что крымский референдум — это волеизъявление людей, «торговаться» которым «не очень правильно». По словам депутата, его рано или поздно признают и Турция, и другие государства.

Поклонская добавила, что Турция — прекрасная страна, а также отметила, что процесс признания российского Крыма мог бы идти быстрее.

«Поскольку на сегодняшний день настоящим суверенитетом мало кто обладает, зависимость от гегемонов мировых имеется. Страшновато, наверное, принимать решение, которое не понравится «старшему брату», — сказала Поклонская.

Ранее в Кремле исключили возможность заключения соглашения по Крыму между Москвой и Анкарой, подразумевающее также признание Россией Северного Кипра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.