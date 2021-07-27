Бывшая пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила пресс-секретарю главы России Дмитрию Пескову свою книгу с автографом.

«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу «Каждый из нас президент», как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», — сказала она в видеообращении, опубликованном на странице в Instagram.

В конце ролика Мендель показала упакованную книгу в почтовый конверт и готовую к отправке. На почтовом бланке указывается получатель Дмитрий Песков и адрес администрации президента России.

9 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Юлию Мендель с должности своего пресс-секретаря. На ее место был назначен телеведущий Сергей Никифоров.