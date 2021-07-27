В Совфеде заявили о ненужности международного признания Крыма

Крым не нуждается в международном признании, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» сенатор Владимир Джабаров, рассуждая о возможной сделке с Турцией по взаимному признанию Крыма и Северного Кипра.

«Если подходить с точки зрения логики, то это разные ситуации. Крым — субъект Российской Федерации, который вошел в нее на основе референдума. А Турецкая Республика Северного Кипра была оккупирована несколько десятков лет назад турецкими войсками. Поэтому говорить о каком-то размене — вряд ли серьезный разговор», — высказал мнение представитель комитета Совета Федерации по международным делам.

По мнению Джабарова, Крым не нуждается в международном признании, так как он находится в составе единого российского государства.

«Вы знаете, что Латвия, Литва и Эстония с 1940 года в составе СССР не были признаны? Это мешало развиваться этим республикам? Или мешало Советскому Союзу проводить свою политику или налаживать торгово-экономические связи? Нет. То же самое и с Крымом. Он не субъект международного права, он – субъект Российской Федерации», — уверен парламентарий.

Ранее профессор университета в Стамбуле Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» высказал идею о заключении соглашения по Крыму, которое подразумевает признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В 1974 году на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовав его в Турецкую Республику Северного Кипра. При этом остальная часть острова находится под контролем правительства Республики Кипр.