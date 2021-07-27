В Кремле ответили на предложение из Турции заключить сделку по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы страны никогда не будут предметом сделок. Таким образом он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала.

О том, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) ранее Унал заявил в интервью «Ленте.ру».

«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», — прокомментировал Песков.

Также он отметил, что российские регионы «никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.