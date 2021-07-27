Лукашенко рассказал, лидером какой партии хотел быть стать на Западе

На встрече с руководством Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что является «самым страшным приверженцем природы», а не просто «историком и аграрием». Видео со встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

В шутку Лукашенко добавил, что был бы не против возглавить политическую организацию «Зеленые».

«Вот если бы надо было какую-то партию возглавить на Западе – в России и у нас-то нет – партию «Зеленых» я бы возглавил», — заявил белорусский лидер.

По его словам, активисты политического движения в Евросоюзе искренне защищают природу.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что с весны прошлого года риторика оппонентов Белоруссии в Брюсселе и Вашингтоне менялась не в лучшую сторону. Президент отметил, что не стоит ограничиваться странами Европейского союза, а нужно рассмотреть потенциал взаимоотношений с Китаем, Индией, Турцией, другими государствами в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. По его словам, эти государства не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают «дожимать» Белоруссию.