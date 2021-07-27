В Гаване сообщили о нападении на посольство Кубы во Франции

Неизвестные атаковали посольство Кубы во Франции с применением бутылок с зажигательной смесью, сообщил главу МИД латиноамериканской республики Бруно Родригес Паррилья.

«Мы осуждаем террористический акт с применением коктейлей Молотова против нашего посольства в Париже. Я считаю, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение, и за призывы к безнаказанному насилию», — написал министр в Twitter.

Это не первое нападение на диппредставительства Кубы: в прошлом года был открыт огонь по посольству в Вашингтоне.

Ранее президент Мексики назвал Кубу «примером сопротивления» американской агрессии и предложил ООН сделать всю территорию острова объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.