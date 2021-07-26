В Пентагоне назвали причину необходимости США превзойти Китай

Замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы просто конкурируем на мировой сцене, это было бы хорошо. Но прямо сейчас они строят армию с огромными возможностями. Новые ядерные возможности, космические, ракетные, гиперзвуковые, в киберпространстве. Они делают это, чтобы бросить вызов США, и мы должны понять, как на это отвечать», — подчеркнул Хайтен.

Он отметил, что последние 20 лет внимание американцев было сосредоточено на Ближнем Востоке, потом сместилось в сторону России и Китая, но «физически США так и остались на Ближнем Востоке».

Хайтен подчеркнул, что в этой ситуации нужно действовать быстро.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Штаты не хотят конфликта с Китаем, Вашингтон заинтересован в дальнейшем диалоге с Пекином. Для этого необходимо «установить правила общения» и «поддерживать открытыми каналы коммуникации».