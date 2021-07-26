В Совфеде оценили заявление экс-замминистра Украины об «освобождении» Донбасса

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал призыв бывшего замминистра Украины Юрия Грымчака готовить армию к «освобождению» Донбасса. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, «это очередное заявление очередного ястреба».

«Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путем, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины», — отметил Джабаров.

Также сенатор подчеркнул, что такие провокационные заявления не приводят ни к чему хорошему, а только еще сильнее обостряют отношения.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что украинским властям необходимо рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России.

В ответ на это депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко сообщил, что власти Украины «обломают зубы» о Донбасс в случае, если Киев попытается реализовать в регионе сценарий силового освобождения.