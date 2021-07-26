МИД России выразил протест Японии

Заместитель Министра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе визита в ведомство посла Японии Тоёхиса Кодзуки заявил японской стороне решительный протест «в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами» на фоне территориальных притязаний этой страны к РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах», — говорится в сообщении.

Ранее посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ на фоне недовольства Токио визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, он был вызван в российское министерство для обсуждения двусторонних отношений.

До этого стало известно, что посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

26 июля глава российского кабмина прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.