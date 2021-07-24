Путин и Токаев провели телефонные переговоры

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

«В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что политики условились «о продолжении контактов».

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Также Токаев в ходе телефонного разговора с Путиным попросил обеспечить дополнительную поставку вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстан.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».