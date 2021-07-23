Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что история с якобы «отравлением» Алексея Навального является «наспех состряпанной провокацией». Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Судя по всему, наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло с А.Навальным на самом деле», — говорится в заявлении.

Захарова также обратила внимание на то, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия «самоустранился» от комментариев по теме обнаруженных в докладе ОЗХО нестыковок.

Как отмечает представитель МИДа, инициативу на себя взяла постоянный представитель Германии при международной структуре, которая также «запуталась» в этой истории.

В завершение Захарова рекомендовала немецким коллегам ознакомить международную общественность с видеоматериалами, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО при отборе биопроб Навального в клинике «Шарите» и при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные организацией лаборатории.

«Именно такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что до этого были названы другие даты их поездки.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.