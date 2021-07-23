В США нашли способ «уничтожить» «Северный поток — 2»

Конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми рассказали о способе «похоронить» сделку Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2». Об этом написал колумнист Bloomberg Эли Лейк.

По их словам, в администрации президента США обязаны соблюдать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и рассмотреть базирующуюся в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG в качестве «противника» и ввести новые санкции.

Четыре года назад члены обеих партий конгресса приняли данный закон. В нем есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. На тот момент он должен был стать инструментом для контроля над бывшим главой государства Дональдом Трампом, которого обвиняли в «сговоре» с Россией.

«Пока неясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа. Человек, который одержал победу над ним в 2020 году, теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении Москвы», — сказал обозреватель.

Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.