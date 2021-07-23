Лавров рассказал, почему на Западе не любят Россию

Запад не любит Россию, так как она проводит независимую политику. Об этом в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Вот это раздражение тем, что Россия «не оправдала ожиданий» и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше», — сказал Лавров.

По словам российского министра, эта линия Запада отчетливо прослеживается в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза.

«Нам не привыкать, будем отстаивать свои интересы так, как мы их понимаем, но всегда оставляя дверь открытой для сотрудничества», — подытожил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что США за последние годы спровоцировали беспрецедентное ухудшение отношений с Россией, из-за чего российско-американские отношения «подошли к опасной конфронтационной черте».