Кремль: Россия пока не будет исключать «Талибан*» из списка запрещенных организаций

Россия пока не планирует исключать радикальное афганское движение «Талибан (организация запрещена в России)» из списка запрещенных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам.

При этом Песков назвал «Талибан» ощутимой и достаточно мощной силой, действующей в Афганистане.

«Для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло собой угрозу для периметра границ наших партнеров, прежде всего, Таджикистана, конечно», — отметил представитель Кремля.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ране сообщалось, что более ста мирных жителей были убиты в Кандагаре после его захвата талибами.