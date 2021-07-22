В МИД прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Соловьев LIVE прокомментировала иск России в ЕСПЧ, поданный в отношении Украины.

«Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен», — заявила она.

По словам Захаровой, ЕСПЧ должны заняться своими прямыми обязанностями и обратить внимание на региона, в котором «погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».

22 июля стало известно о том, что Россия направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.