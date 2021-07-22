Захарова: Россия не будет легитимизировать белорусскую оппозицию

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет заниматься легитимизацией белорусских оппозиционеров, бежавших из своей страны, сообщает РИА «Новости».

«У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии — это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства», — заявила Захарова на брифинге.

По словам официального представителя МИД, Россия осуждает призывы белорусской оппозиции организовать санкций со стороны стран Запада против собственной страны.

«Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Белоруссии стоят силы, совершенно с Белоруссией не связанные. Они полностью организуют быт, деятельность, финансирование, политическую активность», — резюмировала Захарова.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская попросила у США денег.