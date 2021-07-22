news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго остановит экспорт бензина, если биржевые цены в России не снизятся 16:20
Валуем дал совет спортсменам перед стартом Олимпиады 16:18
Опубликованы фото, сделанные с помощью невидимой селфи-камеры смартфона 16:17
Россия осудила покушение на президента Мали 16:11
Червиченко намекнул на договорный характер матчей «Зенита» и... 16:10
Ученые впервые создали ГМ-опоссумов 16:03
Иммунолог оценил опасность бразильского штамма «гамма» для России 16:01
СМИ: «выгнавший» жену из дома арбитр Безбородов оказался ненастоящим 16:00
Граффити с Лавровым в Лондоне оказалось фейком 15:59
Врач рассказала о быстром старении после COVID-19 15:53

В «Талибан*» заявили, что контролируют около 90% границ Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Представитель радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ находится под контролем талибов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что северные провинции Афганистана после вывода американского военного контингента из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку». По его словам, сейчас боевики Талибана практически полностью контролируют границу с Таджикистаном.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Водная блокада Крыма и подавление свободы слова. В чем еще Россия обвинила Украину
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В пользу государства: отца и сына Арашуковых лишили роскоши
Суд изъял у экс-сенатора Арашукова и его отца имущество на 1,3 млрд рублей
Какими штаммами коронавируса болеют россияне
Ученые обнаружили единичные случаи заражения штаммом коронавируса «Гамма» в России
В Госдуме выступили против выступления мужчин в платьях в художественной гимнастике
Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского
Вирусолог оценил опасность найденных в тибетских ледниках вирусов
Стас Пьеха рассказал, как хочет наказать обидчицу сына
Новости и материалы
Минэнерго остановит экспорт бензина, если биржевые цены в России не снизятся
Валуем дал совет спортсменам перед стартом Олимпиады
Опубликованы фото, сделанные с помощью невидимой селфи-камеры смартфона
Россия осудила покушение на президента Мали
Червиченко намекнул на договорный характер матчей «Зенита» и «Нижнего Новгорода»
Ученые впервые создали ГМ-опоссумов
Иммунолог оценил опасность бразильского штамма «гамма» для России
СМИ: «выгнавший» жену из дома арбитр Безбородов оказался ненастоящим
Граффити с Лавровым в Лондоне оказалось фейком
Врач рассказала о быстром старении после COVID-19
Женщина спровоцировала ДТП в Липецке, а после станцевала на камеру
В МИД заявили, что соглашение ФРГ и США не помешает строительству «Северного потока — 2»
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи
В США назвали преимущество российского истребителя Checkmate
Минздрав прокомментировал информацию о 29 млн больных COVID-19 в России
На Ставрополье по подозрению в экстремизме задержаны восемь человек
Отстраненная от Игр из-за коронавируса спортсменка утверждает, что не заражена
Fitch: сделка ФРГ и США по «Северному потоку — 2» исключила риск простаивания газопровода
Все новости
Один из обвиняемых cтавропольских гаишников госпитализирован в состоянии комы
Фигурант дела «версальских» гаишников впал в кому
«В финале болел за «Финикс»: Иван Ургант — об итогах сезона НБА и Стефе Карри
Иван Ургант рассказал «Газете.Ru» о впечатлениях от завершившегося розыгрыша НБА
«Произошел разряд»: как едва не погиб второй астронавт США
Ученые развенчали миф о едва не погибшем втором астронавте США
Убили альбиноса, съели гориллу: что творят шимпанзе в Африке
Первого шимпанзе-альбиноса, рожденного в дикой природе, убила его стая
Чем известен ушедший в отставку мэр Керчи
Глава администрации Керчи решил покинуть пост после разговора с Аксеновым
Сколько кафе и ресторанов закрылось в пандемию
2ГИС собрал данные по закрытым заведениям общепита в крупных городах России
Где в столице можно ревакцинироваться от COVID-19
В Москве началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции
Почему Китай отказался помогать ВОЗ определить происхождение коронавируса
КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение
Врачи рассказали о риске ожирения у переболевших коронавирусной инфекцией
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
«Моя жизнь, как небо над Авиньоном»: Мирей Матье — 75
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях