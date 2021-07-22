В «Талибан*» заявили, что контролируют около 90% границ Афганистана

Представитель радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ находится под контролем талибов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что северные провинции Афганистана после вывода американского военного контингента из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку». По его словам, сейчас боевики Талибана практически полностью контролируют границу с Таджикистаном.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.