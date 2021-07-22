На Украине предрекли России «неминуемое поражение» в ЕСПЧ

Глава минюста Украины Денис Малюська, комментируя жалобу Москвы к Киеву, поданную в Европейский суд по правам человека, заявил в Facebook, что Россию ждет «неминуемое поражение».

«Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды... с юридической точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — написал он.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже назвал обращение Москвы в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным.