Захарова прокомментировала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Власти России на протяжении многих лет публично «били в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но страны Запад молчали и не хотели фиксировать факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, раньше Москва постоянно говорила о нарушениях украинских властей во всех форматах: и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН, а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства России.

«Еще раз хотела бы обратить внимание: здесь нет политической конъюнктуры. То, что мы наблюдаем от Запада, когда политизированный вопрос прокручивается через ЕСПЧ. Здесь есть многолетние попытки привлечь внимание на всех уровнях к проблеме, здесь есть фактологический материал... В данном случае факты, факты и только факты», — сказала Захарова, комментируя обращения Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ против Украины.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже назвал обращение Москвы в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным.