Меркель: соглашение между ФРГ и США по «Северному потоку — 2» выгодно для Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что соглашение между Берлином и Вашингтоном по российскому газопроводу «Северный поток — 2» выгодно и Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявила, что договоренности не являются «подарком» российскому президенту Владимиру Путину, и не думает, что соглашение доказывает, что для Берлина Москва важнее, чем Киев и Варшава.

«Я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины», — сказала она.

Меркель добавила, что проект по-разному оценивается в странах, поэтому нужно выработать компромиссное решение.

Накануне министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.