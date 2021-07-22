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На Сахалине уволили мэра Углеродска после скандала с журналистами

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@doroshchuk_official/Instagram

Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук ушел в отставку после конфликта с журналистами.

На отставке чиновника настоял губернатор области Валерий Лимаренко.

«Во время рабочей поездки в муниципалитет, по итогам встречи с углегорскими общественниками, губернатор предложил Сергею Дорощуку уйти в отставку. Глава района оставит свой пост с 23 июля. Причина – мэр не смог наладить эффективную обратную связь с жителями своего района в течение длительного времени», — говорится на сайте правительства Сахалинской области.

По словам Лимаренко, местные жители недовольны коммуникацией с мэром, информационная работа с людьми ведется очень плохо. При этом глава региона отметил, что технические вопросы под руководством Дорущука выполняются быстро и организованно.

Местное СУ СК РФ организовало проверку сведений о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из издания «Углегорские новости».

Ранее Директор «Издательского дома» и главный редактор «Углегорских новостей» Зинаида Макарова сообщила в Telegram-канале издания, что 14 июля мэр района вручил ей распоряжение об увольнении, после чего в редакции было отключено электричество. По ее словам, Дорощук лично приехал в редакцию и приказал не выпускать газету, а журналистам – покинуть помещение. Глава Углеродского городского округа пытался ограничить распространение материалов об экологической катастрофе, которую допустила «Восточная горнорудная компания». 10 июля возле склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в долину реки Желтая сошла порода.

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