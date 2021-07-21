США готовы вводить новые санкции против участников «Северного потока — 2»

Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода «Северный поток — 2», что включает введение санкций, если это потребуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит ТАСС

«Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, [подход] не изменился», — подчеркнула Псаки.

Она также отметила, что объявление даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США не связано с достижением сделки с ФРГ по «Северному потоку — 2».

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.