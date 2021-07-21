Путин заявил, что не понимает иностранных коллег из-за отказа от регистрации вакцин РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на «свою», «чужую», тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными, эффективными. Но, надеюсь, что мы все-таки сможем организовать эту работу совместно», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что отдельно бороться бесполезно.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против навязывания вакцинации от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».