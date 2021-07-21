Антонов обозначил, когда США стала считать Россию врагом

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире RT America обозначил, когда США стали считать Россию своим врагом.

Антонов отметил, что сотрудничество между странами необходимо для стабилизации международной обстановки.

«Что я вижу сегодня: у нас недостаток уверенности и доверия между США и РФ. Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», — считает Антонов.

Российский дипломат отдельно отметил, что американские политики пытаются использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию.

«Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», — заявил Антонов.

Ранее Антонов назвал политику США по «Северному потоку — 2» проявлением нечестной конкуренции.