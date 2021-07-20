Евросоюз может инициировать введение санкций против Польши

Еврокомиссия в августе может инициировать введение санкций против Польши за нарушение принципа верховенства закона в Евросоюзе. Об этом заявила зампредседателя Европарламента Катарина Барлей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Евросоюз счел отказ Польши реформировать суды противоречащим европейскому праву. Также сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ.

Конфликты в отношениях между Польшей и Европейским союзом начались, когда к власти в Варшаве пришли консерваторы из партии «Право и справедливость». В 2017 году они начали проводить масштабную реформу судебной системы. Против этого выступила оппозиция, заявив, что действующие власти пытаются подстроить судебную систему под себя. Начались акции протеста, однако власти своего решения не изменили.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у страны нет намерения выходить из Евросоюза.