Twitter в очередной раз заблокировал аккаунт конгрессмена-республиканца

Социальная сеть Twitter заблокировала профиль члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин якобы из-за публикации дезинформации относительно Covid-19 и вакцин. Об этом сообщает CNN.

Соцсеть присвоила последним двум твитам конгрессмена статус «вводящий в заблуждение». Если Грин продолжит распространять дезинформацию о коронавирусе через свою страницу в Twitter, ее аккаунт могут навсегда заблокировать.

Это произошло на фоне того, что ранее в июле президент США Джо Байден заявил, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформировать о вакцине против Covid-19. Вице-президент Facebook Гай Розен, в свою очередь, опроверг эти заявления, написав в своем блоге, что неуверенность в вакцинации среди пользователей США снизилась на 50%, а 85% пользователей заявили, что прошли или хотели бы пройти вакцинацию от Covid-19.

Ссора между Белым домом и Facebook произошла на следующий день после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам во время ежедневного брифинга, что администрация президента Байдена «регулярно просматривает социальные сети» и «помечает» сообщения, содержащие дезинформацию по вопросам, связанным с Covid-19.

Это заявление вызвало волну негативной реакции среди консерваторов, которые давно утверждали, что Facebook часто подвергает их цензуре за их политические убеждения.

В январе этого года Twitter уже блокировал Марджори Тейлор Грин. Тогда политик сообщила, что соцсеть приостановила действие ее аккаунта без объяснения причин. На это она заявила, что конгресс должен остановить цензуру и действовать для защиты свободы слова в стране.