МИД Литвы назвал шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал шантажом предложение белорусского президента Александра Лукашенко о помощи балтийскому государству с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря министра Витауте Шмайжите.

«Это не помощь, это шантаж. (...) Ответ простой — если Минск не остановится и далее будет доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», — заявил литовский дипломат.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов. Он также выразил готовность помочь балтийской республике в решении этой проблемы, «но уже не безвозмездно». По его словам, обвинения Белоруссии в сложившейся ситуации и при этом просьбы помочь выглядят «по меньшей мере странно».