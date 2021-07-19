news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СМИ: США и Германия скоро объявят о своих договоренностях по «Северному потоку... 22:23
«Секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей 22:19
Конор Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками 22:13
Дивеев объяснил слова о том, что в матче Евро-2020 его ничем не удивил Лукаку 22:05
Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет 21:57
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России» 21:56
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды 21:47
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021»... 21:38
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах 21:37
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ 21:36

Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Светлана Тихановская/Telegram

Бывший кандидат президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом Тихановская сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров она призвала США принять пакет «экстренной помощи» независимым СМИ Белоруссии, а также расширить поддержку гражданского общества, включая частный бизнес и политзаключенных.

Кроме того, она попросила Вашингтон «дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются».

«Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси – посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси – тогда [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — приводятся слова Тихановской в сообщении.

Помимо этого, политик обратилась к представителям Вашингтона с просьбой усилить политическое и экономическое давление на власти Белорусии, оказать дипломатическую поддержку «белорусским демократическим силам» в других странах, а также принять участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в республике.

Дальнейший график встреч Тихановской пока не известен. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на текущий момент не планирует встречаться с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», — уточнила Псаки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон в воскресенье и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. Бывший кандидат в президенты намерена провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей
Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021» с участием стран НАТО
Новости и материалы
СМИ: США и Германия скоро объявят о своих договоренностях по «Северному потоку –2»
Конор Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками
Дивеев объяснил слова о том, что в матче Евро-2020 его ничем не удивил Лукаку
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России»
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ
Псаки: США серьезно относится к приписываемым России и Китаю кибератакам
В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов
Доктор Мясников развеял распространенный миф об аллергии
Умер экс-фигурант списка Forbes Александр Щукин
В России к 2024 году все справки будут выдавать в электронном виде
Лолита рассказала, как провалила кастинг в сериал «Моя прекрасная няня»
Вратарь ЦСКА Акинфеев поделился мнением о возможных реформах в российском футболе
Реакция на приговор суда сбившей троих детей Башкировой попала на видео
В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП после призыва к подписчикам «творить безумства»
«Фиорентина» посвятила голу Кокорина на тренировке пост в соцсетях
В Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом»
В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной тюрьме» под Петербургом
Все новости
«Боя не будет 100%»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия
Светлана Тихановская проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Конец «Голливудского потрошителя»: суд вынес решение по убийце подруги Эштона Кутчера
Что известно о деле и смертном приговоре убийце подруги Эштона Кутчера
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей
Эксперты оценили слова совладельца «Лукойла» о дешевом бензине
Накормить россиян борщом. Как власти будут бороться с ценами на продукты
Минпромторг потребует снизить цены на овощи в магазинах вслед за производителями
Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО
Politico назвало основных кандидатов на пост главы НАТО
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях