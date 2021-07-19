Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России»

Бывший кандидат президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом Тихановская сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров она призвала США принять пакет «экстренной помощи» независимым СМИ Белоруссии, а также расширить поддержку гражданского общества, включая частный бизнес и политзаключенных.

Кроме того, она попросила Вашингтон «дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются».

«Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси – посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси – тогда [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — приводятся слова Тихановской в сообщении.

Помимо этого, политик обратилась к представителям Вашингтона с просьбой усилить политическое и экономическое давление на власти Белорусии, оказать дипломатическую поддержку «белорусским демократическим силам» в других странах, а также принять участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в республике.

Дальнейший график встреч Тихановской пока не известен. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на текущий момент не планирует встречаться с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», — уточнила Псаки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон в воскресенье и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. Бывший кандидат в президенты намерена провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой.