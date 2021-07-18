Талибы* заявили о провале переговоров в Катаре

Представители движения Талибан (запрещено в России) заявили о провале переговоров по прекращению огня с правительством Афганистана на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщил в Twitter представитель политического офиса движения в Катаре Мухаммед Наим.

«По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключенных. Эта информация не соответствует действительности. Такая договоренность не была достигнута», — написал Наим.

Переговоры между Талибаном (организация запрещена в России) и правительством Афганистана в Катаре начались в субботу, 17 июля. Основными темами стали кратковременное перемирие на время праздника Ид аль-Адха, который отмечается 20 июля, и освобождение пленных талибов.

Ранее в МИД России призвали сформировать коалиционное правительство в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.