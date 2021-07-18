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Экс-советница Рейгана рассказала о большом предательстве НАТО в эпоху СССР

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Из личного архива

Бывшая советница президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси заявила, что представители НАТО обманули первого президента СССР Михаила Горбачева. По ее словам, советскому главе пообещали, что Североатлантический альянс не станет расширяться на Восток, сообщает Lenta.ru.

Как пояснила экс-советница президента США, ситуация 1990 года, когда Горбачев объявил, что между ним и странами НАТО достигнуто соглашение о нерасширении Североатлантического альянса на Восток, а потом данная информация не подтвердилась, оказалась «элементом большого предательства».

«Именно представители Альянса заявили, что раз никаких документов не подписывали, то и договора не было. Но я не вижу причин не верить Горбачеву: его просто обманули, пообещав такое соглашение и не сдержав слово», — добавила Масси.

Также Масси считает, что Горбачев стал жертвой той атмосферы доверия, возникшей в годы правления американского президента Рональда Рейгана.

«Но история с НАТО и соглашением — это уже Джордж Буш-старший, а не Рейган, другая администрация и, к сожалению, другие люди. Мне очень стыдно за эту историю», — подчеркнула экс-советница 40-го американского главы.

Ранее переводчик Горбачева рассказал, когда подружились Нэнси Рейган и Раиса Горбачева.

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