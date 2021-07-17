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США выясняют причину странных «проблем со здоровьем» у американских дипломатов в Вене

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Amber Searls/Reuters

С начала года не менее 20 человек, работавших в американском посольстве в Австрии, жаловались на внезапные головокружения и головные боли, пишет New Yoker.

Причины «аномальных проблем со здоровьем» не ясны, и власти США ведут расследование — они не исключают, что жалобы являются очередным проявлениям «гаванского синдрома».

«Гаванском синдром» наблюдался в 2016 году у сотрудников диппредставительств США на Кубе, а в 2017 году — у их коллег в Китае. Дипломаты жаловались на головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту и проблемы со зрением и когнитивными функциями.

Источники издания не исключают, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали «атаки» с возможным применением «направленной энергии».

По данным газеты, высокопоставленные чиновники из США подозревают, что российская сторона якобы несет ответственность за «синдром» — гипотеза состоит в том, что оперативники, работающие на ГРУ, российскую военно-разведывательную службу, нацеливают устройства с микроволновым излучением на американских дипломатов, «возможно, чтобы украсть данные с их компьютеров или смартфонов».

«Однако, аналитики и оперативники американской разведки до сих пор не смогли найти конкретных доказательств, которые позволили бы им заявить, что виноваты либо микроволновое излучение, либо русские», — пишет издание.

В конце 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала отчет, согласно которому причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов было направленное радиочастотное воздействие.

В мае сообщалось, что в США расследуют по меньшей мере два инцидента на территории страны, которые напоминают так называемый гаванский синдром.

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