В Вашингтоне стерли лозунг у посольства Кубы с орфографической ошибкой

Лозунг, который был написан с орфографической ошибкой на проезжей части перед зданием посольства Кубы в Вашингтоне, стерли, передает ТАСС.

Сообщается, что на асфальте все еще есть следы краски, однако слова Cuba libre (в переводе с испанского языка — «Свободная Куба») там уже отсутствуют.

Как сообщает издание The Washington Post, сотрудники городских служб уже приехали к зданию диппредставительства, чтобы стереть «неразрешенную надпись».

Ранее представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в столице Соединенных Штатов Карлос Веккьо опубликовал в своем Twiiter фото лозунга. На снимке было видно, что слово libre нанесено на асфальт с орфографической ошибкой — libbe.

На Острове Свободы в воскресенье, 11 июля, произошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей. По данным местных СМИ, акции прошли в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требовали «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия.