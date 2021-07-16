Байден заявил, что Facebook «убивает людей»

Президент США Джо Байден заявил, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах, сообщает CNBC.

Ранее представитель Facebook сообщил Reuters, что компания в партнерстве с правительственными экспертами, органами здравоохранения и исследователями предприняла «агрессивные действия против дезинформации о COVID-19 и вакцинах для защиты общественного здоровья».

«Единственная пандемия, которая у нас есть — это среди непривитых, а они — убивают людей», - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, что бы Байден сказал таким платформам, как Facebook.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Facebook необходимо больше усилий для борьбы с дезинформацией о вакцинах против COVID--19.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в попытках «опорочить» западные вакцины от COVID-19.