В Белоруссии предложили уменьшить число сроков на посту президента

Инициативное учреждение «Круглый стол демократических сил» (КСДС) обнародовало предложения по изменению Конституции Белоруссии, который подготовила созданная президентом Александром Лукашенко в марте специальная комиссия.

В настоящее время Конституция Белоруссии регламентирует неограниченное число сроков на посту президента.

«Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков», — отмечается в поправках, опубликованных КСДС. При этом величина президентского срока не изменилась и составляет пять лет.

Также в проекте отмечается, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики не моложе 40 лет (сейчас — не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет (сейчас — десяти лет) непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Согласно предложениям, Белоруссия также исключает военной агрессии со со своей территории в отношении других государств. В настоящее время Статье 18 гласит, что Белоруссия «исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права».

Также предлагается, чтобы Палата представителей ежегодно заслушивала информацию Правительства о его деятельности — сейчас в Конституции речь идет о докладе Премьер-министра о программе деятельности Правительства и о ее одобрении или отклонении.

Проект Конституции РБ будет утвержден 21 июля. Итоговый проект должен быть у президента не позднее 1 августа. Референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что в конституцию Белоруссии внесут поправки о браке как союзе мужчины и женщины.