Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о консультациях

Четыре страны — Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан — договорились создать площадку для консультаций по мирному афганскому процессу. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

«Заявление гласит об объявлении четырехстороннего формата — США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан — для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования», — сказал он.

Ранее стало известно, что с августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.