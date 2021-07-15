Ученые разработали наноловушки для борьбы с вирусами

Немецкие ученые из Технического университета Мюнхена и Центра имени Гельмгольца совместно с американскими коллегами из Университета Брендайса разработали новый метод борьбы с вирусами, который, возможно, мог бы стать оружием и против коронавируса SARS-CoV-2. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Materials.

Новый метод уже прошел тестирования против гепатита B и аденовирусов. Выяснилось, что вирусы надежно блокируются в культурах клеток.

Секрет нового подхода состоит в так называемых наноловушках, которые были разработаны на основе генетического материала. Эти наноструктуры состоят из ДНК, могут улавливать и обезвреживать механическим путем вирусы.

В итоге у ученых получилось разработать метод создания из ДНК самосборных объектов размером с вирус. Ученые убеждены, что если такие нанотела сделать полыми и покрыть изнутри связывающими вирус молекулами, то станет возможным использовать их в виде вирусных ловушек.

Ранее биологи из университета Мельбурна в Австралии опубликовали статью с описанием технологии, позволяющую остановить размножение вируса SARS-CoV-2 в организме человека.