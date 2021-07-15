Пентагон: предполагаемые убийцы президента Гаити проходили подготовку в армии США

Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза колумбийцы проходили подготовку в армии США, рассказал в интервью Fox News официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман.

«Небольшое число колумбийцев, задержанных в рамках этого расследования (убийства гаитянского лидера — прим. ред.), участвовали в программах военной подготовки и обучения США, когда состояли на службе в вооруженных силах Колумбии», — заявил Хоффман.

По его словам, Пентагон регулярно организует учения для сотен военнослужащих — как мужчин, так и женщин — из стран-партнеров США в Центральной Америке, Южной Америке и Карибском бассейне. Подполковник добавил, что поиски следов предполагаемых убийц в Пентагоне продолжаются.

Это второе доказательство связи задержанных с американскими властями. Ранее сообщалось, что один из них был информатором Администрации по контролю за соблюдением законов о наркотиках США.

Всего по обвинению в убийстве Моиза задержаны 23 человека: пятеро гаитян и 18 колумбийцев.