Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ

Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией», — говорится в заявлении ЕС.

В противном случае двум этим странам будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Евросоюза.

В ЕК подчеркивают, что недовольны принятым в Венгрии законом, который запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

Вместе с этим Еврокомиссия не согласна с тем, что власти некоторых регионов Польши объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ».

Ранее сообщалось, что Госдеп США допустил введение санкций против Грузии из-за ситуации с ЛГБТ.

Позднее ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки.